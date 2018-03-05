Вчера, 4 марта, в Ла-Лиге "Барселона" встречалась с мадридским "Атлетико" и заполненный "Камп Ноу" ждал не только победы своей команды, но и нового достижения великого Лео. Ждал - и дождался.

Месси забил на 26 минуте гол, который стал 600-м в его карьере. Этот гол позволил каталонцам одержать минимальную победу и стать практически недосягаемыми для конкурентов.

Как передает портал Террикон, вчера решалась судьба чемпионской интриги - потеряй "Барселона" очки, конкуренты могли бы рассчитывать на то, чтобы со временем догнать лидера.

Хозяева быстро завладели инициативой. Особо активен был Иньеста, но вскоре получил повреждение, а потом вынужден был покинуть поле, дернув бедро. Тяжесть травмы предстоит определить врачам.

Когда Иньеста еще не был заменен, "Барселона" открыла счет. Месси удался очередной шедевр со штрафного - Облак старался достать мяч, летящий в правую "девятку", но не преуспел в этом.

Первый тайм "Атлетико" проиграл вчистую, и "матрасникам" еще повезло, что в их ворота не залетел второй мяч. В конце концов, активизировался Коста, а ближе к концу матча он даже забил, но арбитры справедливо зафиксировали офсайд. Чуть ранее такой же эпизод приключился с Суаресом у противоположных ворот.

А вот Гризманн, звездный нападающий "Атлетико" никак не проявил себя. Он был практически незаметен на поле.

"Барселона" спокойно довела мяч до победы - 1:0. Теперь отрыв от "Атлетико" за 11 туров возрос до 8 очков (а фактически, до 8,5 очков, так как в случае равенства у каталонцев преимущество по личным встречам). Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы команда Эрнесто Вальверде, впервые обыгравшего Диего Симеоне, упустила титул.

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду рассказал ребенку, что Месси - плохой футболист.

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