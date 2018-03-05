Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил о проблеме доверия к Украине, комментируя марш националистов, который прошел во Львове 4 марта. Об этом сообщает Onet.pl.

Цихоцкий обратил внимание на обещание министра Климкин взять на себя ответственность за улучшение украинского-польских отношений.

"Я спрашиваю себя: почему украинская сторона дважды за последние полгода отклонила предложение о создании политического комитета высокого уровня, чтобы обсудить все эти вопросы?" - заявил Цихоцкий.

По его словам, темы для обсуждения могут быть разные: эксгумация польских жертв на территории Украины или внесение поправок в Закон об Институте нацпамяти.

"Это собственно несоответствие между голосом псевдо-смысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ - сразу же увеличились поставки (газа) с польской стороны. А взамен этого получаем демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских панов", - отметил заместитель министра иностранных дел Польши.

"Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии", - добавил он.

Цихоцкий также прокомментировал предложение Павла Климкина переосмыслить фигуру Юзефа Пилсудского, обвинив его в "исторической неграмотности".

Ранее Павел Климкин заявлял: "Если некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они прежде всего должны запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" Украинская Галичины, а также Армию Крайову, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел".

"Приравнивание Бандеры к Пилсудскому, приравнивание Армии Крайовой к УПА, приравнивание резни на Волыни к борьбе Армии Крайовой на Востоке - это ревизионизм или отрицание волынского преступления, это очень тревожно", - сказал Цихоцкий.

Напомним, 4 марта во Львове прошел марш "Помни Героев", посвященный 68-летию со дня гибели командира УПА Романа Шухевича. В соцсети появились снимки, на которых запечатлены колонны участников марша с факелами, флагами Украины, символикой националистических организаций.

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