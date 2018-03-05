Российский оппозиционер Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску олигарха Олега Дерипаски о защите частной жизни к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Алексею Кириллову, который называет себя Алексом Лесли.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Краснодарский краевой суд.

Помимо Навального к иску привлечены издание "Медиазона" и главный редактор интернет-газеты Znak.com

"В качестве третьих лиц к делу, кроме Роскомнадзора, теперь привлечены Алексей Навальный, Оксана Панова (главред Znak.com - Прим. Ред.), а также ООО "ЗП" - СМИ "Медиазона", - сообщили в суде.

27 марта суд рассмотрит несколько частных жалоб по иску российского бизнесмена.

В начале января российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывалось об отдыхе Дерипаски на своей яхте с вице-премьером Сергеем Приходько в окружении эскорт-моделей. Об этом стало известно из соцсети одной из девушек из экскорта - Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки).

Дерипаска обратился в суд с иском к Вашукевич и Кириллову из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся его личной жизни, без его согласия.

Ранее "Страна" сообщала, что охотница на олигархов Настя Рыбка и ее тренер просят политического убежища в США.

Также в России разблокировали сайт Навального, после удаления статьи про Дерипаску.