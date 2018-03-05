Минсоцполитики намерено увеличить роль стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для людей с большим стажем работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что это коснется пенсионеров с большим стажем работы, у которых надбавки к пенсии в октябре 2017 получились невысокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания - получаемая за свою работу зарплата, оказалась невысокой.

"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы", - сообщает министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Напоминаю, что внедренная пенсионная реформа отразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который заставляет нас исправить некоторые перекосы ", - добавил он.

Также в сообщении говорится об еще одной проблеме - перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого у некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, находясь на пенсии, а потом уволился.

Так складывается тогда, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть, стаж досчитали, а коэффициент упал.

По словам министра, сейчас готовятся законодательные изменения, по которым стаж донасчитывается автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

Напомним, 11 октября 2017 года в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

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