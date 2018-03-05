На Закарпатье продолжает увеличиваться количество инфицированных корью. За последнюю неделю зарегистрировано 158 новых случаев кори, что на 7% больше чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает УНН.

"Заболели 127 детей (81%) и 31 взрослый (19%). Уровень госпитализации составляет 76%. Увеличение случаев кори произошло за счет возрастных групп 1-4 года и 5-9 лет", - сообщили в отделе эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины.

Всего, с начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 1187 случаев кори, в том числе 933 среди детей до 17 лет (79%). По оперативным данным, ни одной прививки от кори не имели 68% больных.

Напомним, что за последнюю неделю февраля в Украине корью заболели 783 человека, умер новорожденный ребенок.

Как сообщала "Страна", в Украину ускоренно доставили 220 тысяч вакцин от кори, паротита и краснухи.