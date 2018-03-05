Барабанщик британской инди-поп группы Veronica Falls, автор песен Boys Forever Патрик Дойл умер в возрасте 32 лет.

Об этом сообщается на странице Boys Forever в Facebook.

Фото: facebook.com

Причина смерти пока не раскрывается.

Коллеги Дойла уже выражают соболезнования.

В частности, Алекс Капранос из группы Franz Ferdinand назвал его своим другом, умным, веселым и отличным музыкантом.

В 2010 году группа выпустила несколько синглов в Великобритании и США. Ее дебютный альбом – Veronica Falls – вышел в сентябре 2011 года на Slumberland Records.

Ранее "Страна" сообщала, что ему было 60. В Британии умер вокалист знаменитой пост-панк группы The Fall.

Также в Великобритании после падения с лестницы умер знаменитый бас-гитарист.