Барабанщик британской группы Veronica Falls умер в 32 года
Барабанщик британской инди-поп группы Veronica Falls, автор песен Boys Forever Патрик Дойл умер в возрасте 32 лет.
Об этом сообщается на странице Boys Forever в Facebook.
Фото: facebook.com
Причина смерти пока не раскрывается.
Коллеги Дойла уже выражают соболезнования.
В частности, Алекс Капранос из группы Franz Ferdinand назвал его своим другом, умным, веселым и отличным музыкантом.
В 2010 году группа выпустила несколько синглов в Великобритании и США. Ее дебютный альбом – Veronica Falls – вышел в сентябре 2011 года на Slumberland Records.
Ранее "Страна" сообщала, что ему было 60. В Британии умер вокалист знаменитой пост-панк группы The Fall.
Также в Великобритании после падения с лестницы умер знаменитый бас-гитарист.
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