Автомобиль российского парламентария Алексея Журавлева (председателя партии "Родина") попал в перестрелку под Донецком. В комментарии РИА "Новости" он сообщил, что поехал в "ДНР" убедиться в объявленном перемирии.

"Депутат Журавлев попал в перестрелку под Донецком. Он в составе группы поехал на позиции. Везли гуманитарную помощь", - отметила его помощница, когда связи с депутатом российской Госдумы не было.

Как выяснилось,Журавлева обстреляли в селе Крутая Балка недалеко от линии фронта.

Позже Журавлев подтвердил информацию об обстреле. "Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", - сказал он.

Огонь по депутату Журавлеву и сопровождавшим его лицам велся по предварительной информации из 82-х минометов, также было задействовано стрелковое оружие.

Как сообщала "Страна", на Донбассе 5 марта объявлено "полное и бессрочное перемирие". До этого в зоне АТО погиб украинский военный, еще двое - ранены.