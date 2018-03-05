Подозреваемый в совершении убийства правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский останется под стражей. Решение о продлении ареста на два месяца вынес Шевченковский райсуд Киева. Об этом сообщает INSIDER, уточняя, что соответствующее решение было принято еще 2 марта.

Согласно решению, меру пресечения для Россошанского в виде содержания под стражей продлили до 1 мая.

Напомним, тело убитой правозащитницы Ирины Ноздровской было обнаружено 1 января 2018 года. По факту умышленного убийства открыли уголовное производство.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровськой задержали Юрия Россошанского.

Ранее "Страна" писала о пяти сомнениях в официальной версии убийства Ирины Ноздоровской.

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