В связи с потеплением после обильного снегопада и морозов, в Киеве сформировали специальные бригады, которые будут снимать сосульки с крыш домов.

Об этом сообщает 44.ua.

"На прошлой неделе были значительные осадки, выпало около 40 см снега. Если мы частично ликвидировали последствия на дорогах и тротуарах, то сейчас возникла новая сложная задача. Снег накопился на кровлях, на навесах сооружений. Тот прогноз, который мы имеем на следующую неделю, говорит о том, что температура будет колебаться с плюса на минус. Есть огромная опасность, что сосульки и лед, падая с крыш, будут нести угрозу здоровью граждан и технике", - сообщил во время пресс-брифинга заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

В Киеве уже сформировали 36 специальных бригад. Это 100 человек и 30 автовышек, которые будут расчищать крышу и снимать сосульки по всему городу.

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 5 по 11 марта.

Как сообщала "Страна", 3 марта в Киеве из-за нестабильной температуры воздуха возникла опасность падения сосулек и снега с крыш.