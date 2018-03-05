Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" будет защищать свои интересы в споре с "Нафтогазом". Об этом сообщают РИА Новости.

"Все-таки сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости, и занимаются юристы компании нашей, я имею в виду "Газпром". Поэтому какие-то здесь комментарии были бы излишни", - сказал Дмитрий Песков.

Он также отметил, что позиция "Газпрома" последовательна.

Напомним коммерческий директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а российская компания "Газпром".

В "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.

Как сообщала "Страна", глава МИД Украины Павел Климкин рассказал про механизмы Украины, которые заставят "Газпром" заплатить $2,56 млрд.