Министр обороны Королевства Швеция Петер Хультквист заявил, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если будет соответствующее решение Совбеза ООН.

Об этом сообщает "Укринформ".

На совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком он подчеркнул, что для стран Балтии вопросы стабильности в Украине являются очень важными.

По словам Хультквиста, сейчас есть разные взгляды относительно создания такой миссии, но главное, чтобы она была создана по всем международным правилам.

Министр также заявил, что Швеция выступает категорически против любых замороженных конфликтов.

Напомним, что 5 марта в Киеве министр обороны Украины Степан Полторак проведет встречу с министром обороны Королевства Швеция г-ном Петером Хультквистом.

Как сообщала "Страна", Финляндия поддержала миротворческую миссию ООН на Донбассе с призывом не сужать список задействованных стран, способных помочь Украине.