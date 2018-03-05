Министерство юстиции исключило лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили из Единого реестра должников, куда он попал за неуплату 320 гривен судебного сбора по делу о незаконном пересечении границы 10 сентября прошлого года в пункте пропуска "Шегини". Об этом свидетельствуют данные реестра, сообщают "Украинские новости".

В конце февраля адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление об окончании исполнительного производства на основании п.9 ч.1 ст. 39 закона Украины "Об исполнительном производстве" - фактическая уплата долга.

Пресс-служба политика также опубликовала фотокопии квитанций, свидетельствующие об уплате Саакашвили 3 400 гривен штрафа и 320 гривен судебного сбора 27 октября 2017 года.

В то же время исполнитель Сергей Колодчук сообщил, что по состоянию на 21 февраля исполнительное производство не было закрыто, поскольку в исполнительную службу информация об уплате судебного сбора не поступала.

На данный момент Саакашвили в реестре должников Минюста не числится.

Как сообщала "Страна", суд продлил арест участника прорыва Саакашвили в Украину, но разрешил внести залог.