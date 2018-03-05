Омбудсмен Валерия Лутковская, а также другие правозащитные организации призывают генпрокурора провести расследование правонарушений со стороны силовиков при штурме палаточного городка под Радой.

Как сообщает Лутковская на своей странице в Facebook, правоохранители допустили нарушение прав человека во время ликвидации палаточного городка

"Информация, полученная в результате мониторинга Уполномоченного по правам человека и из открытых источников, свидетельствует о наличии обоснованных оснований утверждать, что в действиях правоохранителей видится ряд грубых нарушений прав человека, гарантированных Конституцией Украины... Призываем генерального прокурора Украины обеспечить проведение быстрого и эффективного расследования событий, имевших место 3 марта… предусмотрев периодическую публичную отчетность о результатах такого расследования", - сообщается на странице омбудсмена.

Фото: facebook.com/ombudsmanUA

Кроме того, директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко и руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров призывают к беспристрастному расследованию ситуации вокруг штурма палаточного городка, сообщает сайт Харьковской правозащитной группы.

"Ситуация не является ни простым, ни однозначным, и навешивание ярлыков на кого-либо из участников этого события не приблизит к установлению истины и исправления нарушений. Поэтому должен быть максимально прозрачный публичный профессиональный и беспристрастный процесс расследования этого инцидента с надлежащими выводами", - подчеркнули правозащитники.

Ранее "Страна" сообщала, что "Мы просто выполняли свою работу. Как и на Майдане в 2014 году". Полицейские рассказали "Стране" с какими чувствами зачищали палаточный городок под Радой.

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