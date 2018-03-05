После перехода из "Карабюкспора" в "Акхисар" бывший игрок донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев продолжает феерить. Вчера, 4 марта, украинский легионер забил мяч в 24 туре турецкой Суперлиги, и не кому-нибудь, а грозному "Фенербахче", да еще и на выезде. Матч закончился со счетом 3 - 2 в пользу гостей.

Эта победа позволила "Акхисару" набрать 33 очка и подняться на 10 место. Отметим, что наш легионер забивает за "Акхисар" в третьем матче подряд.

После невроятной победы Евгений Селезнев посетил роскошный ресторан "Nusr-Et Steakhouse Etiler" в Стамбуле, где для него приготовил мясо знаменитый турецкий повар Нусрет Гекче, по прозвищу Король стейков. Тот самый, который готовил еду, в частности для Леонардо Ди Каприо и других голливудских звезд.

Фото из ресторана Евгений Селезнев опубликовал в своем Instagram.

Фото: Instagram

Ранее "Страна" рассказывала, что украинский форвард Селезнев ушел из Карабюкспора.