Снегопад, сменившийся оттепелью и дождем, а потом снова морозом, сковал ледяной коркой тротуары в Днепре и сделал их травмоопасными для жителей областного центра. Об этом сообщает ТСН.

В травмпунктах выросли длинные очереди из пострадавших. По данным врачей, количество травмированных выросло вдвое. Если раньше за одну смену в один травмпункт обращалось максимум 40 человек - теперь их более восьмидесяти.

"За два часа у нас уже около 25 человек, у всех – переломы", - рассказывает и.о. заведующего травмпунктом городской больницы Владимир Куценко.

Автомобильные дороги в Днепре расчищены хорошо и передвигаться по ним можно относительно безопасно, а вот о пешеходных дорожках, похоже, забыли, жалуются коммунальщикам горожане.

Однако затра передвигаться по городу может стать легче, ведь синоптики прогнозируют значительное потепление.

Ранее "Страна" писала о том, что весна начнется 8 марта дождями с мокрым снегом.

Также синоптики рассказали, что 5 марта в Украине прекратятся осадки и местами потеплеет до +2.