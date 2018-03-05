В Броварах Киевской области ночью парень расстрелял из пистолета людей, оказались ранены двое мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области.

"По горячим следам сотрудники группы реагирования патрульной полиции на одной из улиц города задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра в сумке молодого человека правоохранители обнаружили оружие - предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями. Орудие преступления изъято и направлено на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: kv.npu.gov.ua

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