За выходные розничные цены на сжиженный автогаз в Украине снизились в среднем на 10 копеек за литр, средняя цена автогаза в Украине - 12,97 грн./л.

Об этом сообщает UBR.ua.

Эксперты уверены, что топливо продолжит дешеветь и в ближайшие дни продавать LPG на заправках будут в среднем по 12,60 грн./л. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой группы "А95".

Крупные игроки топливного рынка за выходные опустили ценники на 5-40 копеек. Сильнее всего газ подешевел в сети Chipo. WOG и ОККО уменьшили цены на 27 копеек - до 13,31 и 13,30 грн./л соответственно.

Основанием для этого послужило уменьшение оптовых цен на автогаз.

Напомним, что 9 февраля цена автомобильного газа в сетях АЗС выросла на минувшие сутки до 20 копеек за литр в среднем до 13,37 грн/л.

Как сообщала "Страна", 30 января, на украинских АЗС подорожали бензин и дизтопливо, цены на автогаз оставались стабильно высокими.