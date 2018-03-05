Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у Украины есть юридические механизмы, чтобы заставить Газпром выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации Нафтогазу $2,56 миллиардов. Об этом сообщает "Укринформ".

Климкин заверил, что по правилам арбитража, "Газпром" должен выплачивать сумму компенсации сразу.

"Они нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов с Нафтогазом. Поскольку это невозможно с юридической точки зрения", - сказал министр.

"Поэтому будем давить. Не забывайте - у нас есть Нью-Йоркская конвенция по выполнению решений арбитража. Если Россия не будет выполнять, пойдем в суды - пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручение смотреть на активы Газпрома по всей Европе", - отметил Климкин.

Кроме того Климкин отметил, что нынешняя ситуация с поставками российского газа в Украину отличается от той, которая была в 2006 и 2009 годах.

"То есть Газпром устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм. По Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат, но Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства", - сказал министр.

Как сообщала "Страна", "Газпром" 2 года и 3 месяца не поставлял Украине газ до вынесения решения Стокгольмского суда. Действие контракта истекает в конце 2019 года.

По этому контракту "Нафтогаз" обязан выкупать у "Газпрома" от 4 до 5 млрд кубов газа ежегодно, поэтому НАК и осуществил предоплату.

Напомним, "Нафтогаз" выставит "Газпрому" счет за 34% переплату за импортный газ.