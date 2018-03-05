В краже бронзового бюста Леси Украинки с фасада музея поэтессы в Киеве 3 марта есть политические мотивы.

Об этом сообщили работники музея, пишет "112 Украина".

По мнению работников музея, это не просто акт вандализма, направленный на наживу, а они видят в этом политические мотивы. Это было сделано якобы для того, чтобы опорочить память поэтессы. В пользу этого предположения свидетельствует факт того, что уже трижды могилу Леси Украины на Байковом кладбище обворовывали.

Отмечается, что украденный бюст писательницы и памятная доска уникальны в своем роде, так как составляют единую композицию и выполнены из бронзы.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.

Ранее "Страна" сообщала, что Киеве ограбили могилу Леси Украинки. "Остались лишь металлические штыри".

Также правоохранители задержали бомжа, осквернившего могилу Леси Украинки.