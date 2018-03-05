В понедельник, 5 марта, по состоянию на 12:00, в автомобильном пункте пропуска "Бачевск" (Сумская обл.) на украинско-российской границе сохраняется очередь на выезд из Украины. В ней находятся около 100 авто.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Движение немного активизировалось. Накануне в этом пункте из-за непогоды была очередь из 170 автомобилей. С той стороны также наблюдаются очереди", - сказалпомощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Напомним, что ранее сообщалось, что 5 марта, приостановленное из-за непогоды движение фур на границе с Россией возобновлено.

Как сообщала "Страна", 4 марта на автомобильном пункте пропуска "Троебортное" Брянской таможни на трассе М-3 Москва-Киев возникла очередь из транспортных средств на выезд из России.