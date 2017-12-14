В Европе продолжается победное шествие правых партий (или как их называют оппоненты - "правых популистов").

На парламентских выборах в Италии на первое место (37%) вырвался право-консервативный блок с участием Сильвио Берлускони - бывшего премьер-министра, а ныне - "скромного" миллиардера. И большого друга Владимира Путина.

На втором месте - лево-либералы из новой партии "Движение пяти звезд". Они получили 32% голосов и тоже хорошо относятся к России. А вот социал-демократы, которые управляют Италией и в целом поддерживают санкции против РФ, оказались на третьем месте, получив только 23%.

И, хотя полного триумфа нет ни у одной из сторон, прорыв правоцентристов - а за ним и возвращение в большую политику "непотопляемого" Берлускони - очевидный факт. Как и мощный толчок движеню северно-итальянского сепаратизма, чьи представители теперь массово попали в парламент страны.

"Страна" разбиралась в перипетиях итальянских выборов и в том, что они могут значить для Украины.

Сепаратисты идут во власть

Берлускони шел на эти выборы с блоком право-консервативных партий. Это "Лига Севера" Маттео Сальвини, национал-консервативная партия "Братья Италии" и собственно политсила итальянского миллиардера - Forza Italia ("Вперед, Италия").

Наиболее масштабную поддержку они получили в северных, промышленно развитых районах Италии.

В Европе это уже стало тенденцией. Запрос на смену власти и антилиберальный крен диктуют именно экономически развитые регионы - которые, кроме всего прочего, пострадали от санкций против России.

Так и сейчас: в парламент Италии массово "зашли" евроскептики, которые этой осенью организовывали синхронно с испанской Каталонией сепаратистские референдумы в Милане и Венеции (Милан - это "вотчина" Сильвио Берлускони, который до недавнего времени владел местным футбольным клубом, а потом продал его китайцам).

Та же "Лига Севера" вообще выступает за независимость для провинций Венето, Ломбардии и Пьемонта. Это более 30 миллионов жителей богатого, промышленного севера Италии. Именно "Лига" совершенно открыто является лоббистом идеи независимого государства "Падания".

Пока до реального отделения не доходит - северяне хотят закрепить свой автономный статус легальными средствами.

И вот теперь эту компанию привел к первому большому триумфу Сильвио Берлускони - главный политический долгожитель Италии, с которым по количеству времени у власти здесь может соперничать разве что Бенито Муссолини.

Берлускони был премьер-министром Италии четыре раза в период с 1994 по 2011 год. Но в этот раз у него не получится повторить: закон запрещает бывшим преступникам занимать государственные посты. Напомним, Берлускони ранее осудили за налоговое мошенничество.

Из-за этого он не может избираться даже депутатом. Но никто не мешает миллиардеру спонсировать партии, а его медийной махине - помогать им выигрывать выборы.

Берлускони, Путин и Крым

Сильвио Берлускони - один из крупнейших предпринимателей в Италии. Он является страховым магнатом, банкиром, владельцем СМИ и футбольного клуа "Милан". Состояние - более 10 миллиардов долларов.

Кроме того, "итальянский Трамп" - близкий друг Владимира Путина. Они натурально дружат домами: на вилле у Берлускони российский президент отдыхал со своими дочерьми. За время правления Берлускони товарооборот Италии с РФ вырос в десять раз. А в 2015 году бывший премьер посетил Крым, чем вызвал гнев украинских властей.

В Крыму Берлускони, утверждают в Киеве, нанес Украине непоправимый ущерб: выпил коллекционного вина "Массандра" урожая 1775 года, одна бутылка которого стоит около трех миллионов гривен. Прокуратура АРК даже направила в Италию запрос на допрос Берлускони.

Закончилась эта история тем, что итальянцу запретили въезд в Украину и занесли на "Миротворец".

В октябре 2017 года Берлускони прилетал на день рождения к Путину в Сочи. И вручил ему подарок, наполненный глубокоим интимно-политическим подтекстом: совместный портрет Путина и Берлускони, вышитый на пододеяльнике.

Еще в 2014 году итальянский политик вполне однозначно поддержал сепаратизм на Юго-Востоке Украины. В интервью изданию Welt am Sonntag Берлускони назвал обоснованным стремление жителей восточных регионов Украины к независимости.

"Они придерживаются крайне отрицательного мнения о тех, кто сейчас находится в правительстве (в Киеве - ред.). Мне кажется вполне понятным, что люди в более успешных (с промышленной точки зрения) регионах хотят провозгласить независимость", - заявил он.

Движение пяти звезд к одной

Если верить в теории заговора, то "Пять звезд", у которых второе место в итальянской парламентской гонке, перекочевали в Италию прямо с погон суровых лубянских комбинаторов.

Потому что это вторая условно пророссийская партия, которая ворвалась в итальянский парламент.

"Если движение "Пяти звезд" попадет в правительство, оно попросит Европейский союз о снятии санкций с России. Далее, когда мы говорили о НАТО, я четко сказал ему (российскому послу - ред.), что поведение Атлантического альянса с его постоянными военными вмешательствами нам не нравится".

Это цитата из декабрьского интервью Алессандро Ди Баттисты - одного из лидеров "Движения пяти звезд" - изданию La Stampa. Он рассказал журналистам о том, как общался с российским послом.

Напомним, за подобное общение в США уже судят советника Дональда Трампа - Майкла Флинна. В Италии же такое признание через два месяца не мешает партии получить мощный результат на выборах.

В том же интервью Баттиста сделал неоднозначное заявление относительно Крыма.

"Я считаю провальными любые попытки решения конфликтов при помощи силы. Но в Крыму был проведен референдум, а в Сирии бомбардировки вели все, а не только одна Россия. Безусловно, если вдруг завтра Путин скажет, например, что ему необходима помощь Италии для осуществления военного вмешательства в Грузию, мы ответим, что об этом не может быть и речи", - сказал один из лидеров "Движения".

"Когда мы попадем в правительство, мы установим более крепкие отношения с Российской Федерацией", - резюмировал он, рассказав, что недавно ездил в Москву.

"Движение пяти звезд", хоть и является евроскептическим, но имеет значительные расхождения с правыми Берлускони. Оно опирается на электорат самых разных областей - как южной Сицилии, так и северных Виченцы и Феррары. Их мэр победил на выборах в Риме и Турине (все тот же северный Пьемонт).

В отличие от "чистых" северян "Пять звезд" выступают с позиций "хипстерского" лево-либерализма и ратуют за переход всего и вся в интернет с полностью свободным доступом.

Кроме того, они являются сторонниками т.н. эвайронментализма - экологического движения за очищение природы, который часто вступает в противоречиями с интересами промышленных групп.

Неполная победа

Сможет ли серьезный результат правого альянса Берлускони и "Движения пяти звезд" оказать существенное влияние на политику Италии?

Ни одна из этих партий не преодолела 40% на выборах. А значит, ни у одной нет законного большинства. Теперь судьбу и парламента, и правительства будут решать коалиционные переговоры всех со всеми - включая занявших третье место демократов Маттео Ренци.

Если указанные партии вообще захотят их вести - слишком у них разные программы и лозунги (и примерно одинаковое отношение к России первых двух победителей тут не должно смущать).

Поэтому создать коалиционное правительство, скорее всего, будет задачей не из легких.

Впрочем, парламент Италии и до этих выборов напоминал "лоскутное одеяло" и даже был распущен в декабре 2017 года - чтобы поскорее провести новые выборы и выбраться из политического кризиса. И вряд ли новые победители выборов захотят довести ситуацию до роспуска и быстро утратить плоды своей победы.