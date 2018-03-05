Восемь случаев применения силы против журналистов зафиксированы в феврале в Украине. Об этом сообщает НСЖУ.

Нападения произошли на Львовщине, Волыни, Полтавщине, в Одессе, Чернигове и Киеве. В большинстве случаев жертвами физической агрессии становились съемочные группы телеканалов.

По данным мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Союз журналистов проводит вместе с партнерскими организациями, за первые два месяца 2018 года зафиксировано 10 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам.

Первый февральский случай применения силы против журналиста произошел в Киевском райсуде Одессы 13 февраля, когда радикалы силой ограничили пребывание в суде корреспондента Информационного агентства "Одесса-медиа" Максима Войтенко, который по редакционному заданию освещал дело Сергея Стерненко.

"В перерыве Сергей Стерненко подошел и начал кричать, что я сепаратист и чтобы убирался. Когда я отказался, подбежали несколько сторонников Стерненко, схватили меня за руки и попытались вытащить из зала суда ", - комментирует ситуацию корреспондент Максим Войтенко.

15 февраля в Чернигове двое неизвестных избили журналиста информационно-аналитического издания "Люстрация и антикоррупция" Александра Подгорного. Нападение произошло у подъезда дома, где проживает пострадавший.

"Один из нападавших ударил меня в лицо. И я при себе имел травматическое оружие, поэтому быстро отогнал этих двоих. Сразу вызвали полицию, написал заявление, следствие продолжается. Нападение связываю с профессиональной деятельностью, ведь провожу журналистские расследования на тему коррупции. Собственно, именно после публикации одного из них и случилось эта неприятное приключение", - комментирует ситуацию Александр Подгорный.

А вот 18 февраля в Бродах Львовской области прихожане местной Украинской православной церкви Московского патриархата силой не дали съемочной группе программы "Правда. Расследование", которая транслируется на телеканале НТА, зайти в церковь.

"Священник, и его жена начали вести себя агрессивно. Фактически снесли меня с лестницы. А дальше из церкви вышли разъяренные верующие, начали выкрикивать обидные вещи, толкать, какой-то человек толкнул меня так, что я ударилась о ворота. Мы показывали свои журналистские удостоверения, хотели спокойно поговорить, однако сразу натолкнулись на волну агрессии ", - отмечает пострадавшая журналистка Екатерина Широкопояс.

В тот же день, 18 февраля, в Киеве на Майдане Незалежности во время проведения съемки группа людей окружила журналистку "5 канала" Анну Брыкову и оператора Александра Фенько и начали их толкать, угрожая разбить камеру.

"Мы не могли двигаться и продолжать съемку - нас взяли в достаточно плотное кольцо, начали пинать, камеру отпихивали руками. Мы услышали немало словесных оскорблений, матов. Написала заявление следователю, ходила на допрос. А вот оператор отказывается писать заявление - не верит в действенность ... ", - рассказала в комментарии НСЖУ Анна Брыкова.

На следующий день, 19 февраля, снова в Киеве во время прямого включения из столичного Печерского рынка журналистка Прямого канала Елена Курбанова сообщила о препятствовании ее деятельности. Съемочная группа хотела промониторить цены, но им помешал охранник, применивший силу к оператору.

"Телохранитель достаточно жестко пытался отклонить камеру, и жестко хватал оператора руками, но все обошлось без нанесения тяжелых телесных повреждений! Полиция среагировала мгновенно. Правда, они прислали к нам не обычный наряд, а группу быстрого реагирования, поэтому на месте написать заявление было невозможно, а ехать в участок у нас не было времени ", - рассказала в комментарии НСЖУ о происшествии пострадавшая журналистка.

22 февраля на Полтавщине в Бутенковской ОТГ (Кобиляцкий район) избили журналиста и депутата Павла Гунжеля, который основал газету "Хроники общин" и работает в ней.

"Издание специализируется на расследованиях случаев коррупции в медицине, злоупотреблении властью, использовании бюджета. Собственно, из-за подготовки к одной из очередных публикаций случился конфликт и на меня набросились работники местного сельсовета. Соответствующее заявление подал в полицию, но расследование затягивается", - в комментарии НСЖУ сообщил пострадавший Павел Гунжель.

26 февраля съемочная группа ТРК "Аверс" пострадала на территории ООО "Цунами" в городе Рожище Волынской области. Вооруженные мужчины напали на журналистку и оператора во время проведения видеосъемки в рамках журналистского расследования о нелегальной вырубке дуба. Повредили видеокамеру. По заявлениям журналистов возбуждено уголовное производство по статье 171 УК Украины.

И уже 27 февраля в Киеве охрана медицинского университета им. Богомольца на глазах у людей избила журналиста Олега Яценко, который снимал документальный фильм о забастовке в вузе. Охрана затащила пострадавшего в помещение через окно и начала бить ногами. Прибытие экипажа полиции не остановило нападавших, Олега Яценко продержали в помещении около 40 минут, забрали все документы, технику и раздавили очки.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что ситуация с безопасностью журналистов остается одной из самых больших угроз свободе слова.

"Количество случаев возрастает, ведь, как показывает практика, виновным удается избегать наказания. И фигуранты журналистских расследований или критических материалов понимают, что физическая агрессия - это для них действенный способ ограничить доступ к скрытой информации. Вместе с тем, мы призываем журналистов не мириться с агрессией, писать заявления в Национальную полицию и требовать проведения надлежащих расследований", - говорит глава НСЖУ Сергей Томиленко..

Напомним, в январе НСЖУ зафиксировал два случая физической агрессии против журналистов. Небольшое количество нападений тогда связали с длительными новогодними праздниками.

Партнерами Индекса физической безопасности журналистов, который проводит НСЖУ, является ОО "Информационная безопасность", ОО "Центр информации о правах человека", Академия Украинской Прессы, Донецкий институт информации, Институт развития региональной прессы. Юридическая поддержка НСЖУ - ОО "Платформа прав человека"

Инциденты с избиением журналистов в феврале 2018

1. Максим Войтенко, корреспондент Информационного агентства "Одесса-медиа", город Одесса

13 февраля в Киевском районном суде Одессы активисты силой ограничили пребывание журналиста в суде, фактически силой вытолкнув за пределы зала.

2. Александр Подгорный, журналист информационно-аналитического издания "Люстрация и антикоррупция", город Чернигов

15 февраля двое неизвестных напали на журналиста возле его дома и ударили в лицо. Инцидент произошел после публикации очередного расследования на тему коррупции. Заявление о нападении пострадавший подал в полицию.

3. Екатерина Широкопояс, корреспондент программы "Правда. Расследование на телеканале НТА, Львов

18 февраля на Екатерину и оператора напали верующие в храме города Броды. Силой заставили журналистов уйти с территории церкви. После инцидента журналистка обратилась в полицию, дело расследуется.

4. Анна Брыкова, корреспондент "5 канал", город Киев

18 февраля журналистку вместе с оператором окружила группа людей на Майдане Незалежности в Киеве, начав толкать и выдирать камеру. Журналистка подала заявление в полицию, дело расследуется.

5. Елена Курбанова, корреспондент телеканала "Прямой", город Киев

19 февраля в прямом эфире журналистку охранник не пустил на территорию рынка, где должна была проходить съемка сюжета. В схватке пострадал оператор, которому силой не давали выполнять работу.

6. Павел Гунжель, журналист газеты "Хроники общин" Кобиляцкий район, Полтавская область

22 февраля на Павла напали работники местного сельского совета. Конфликт связывает с подготовкой журналистского расследования. Соответствующее заявление подано в полицию, расследование, по мнению Павла Гунжеля, затягивается.

7. Наталья Полищук, корреспондент ТРК "Аверс", город Луцк

26 февраля на съемочную группу напали в г. Рожище Волынской области. Повредили камеру, к журналисту и оператору была применена сила.

8. Олег Яценко, журналист, город Киев

27 февраля в Киеве охрана медицинского университета им. Богомольца на глазах у людей избила журналиста Олега Яценко, который снимал документальный фильм о забастовке.

Ранее мы писали о том, что директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф считает, что политическое и экономическое давление заставляет украинских журналистов избегать критических тем.

Напомним, в Киеве на круглом столе "Угрозы свободе слова в Украине" приняли резолюцию, в которой представители медиа требуют от властей прекратить давление на СМИ и безнаказанность за преступления против журналистов.