Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что ему угрожают сторонники партии "Свобода" и ее лидера Олега Тягнибока, передает издание "Гордон".

Гордон сказал об этом после того, как националисты начали требовать отменить его творческий вечер во Львове, который запланирован на 6 марта.

"Незарегистрированного оружия у членов нашей организации нет! Вопрос господину президенту: а из зарегистрированного оружия этого го*дона валить можно?" – писал в соцсети Facebook глава львовской ячейки "Сокола" (эту организацию называют молодежным крылом "Свободы") Богдан Федун.

"Пан Тягнибок через своих сторонников открыто угрожает мне расправой. Я об этом буду бить в набат, я буду сообщать об этом всей мировой общественности. Одно дело, когда на Говерле Тягнибок что-то рассказывает про "жидву і москалів", а другое – когда его люди пишут в Facebook, что если президент не разрешает использовать незарегистрированное оружие, то мы будем пользоваться зарегистрированным. Пан Тягнибок, это не смешно. Я думаю, если во Львове 6 марта во время моего творческого вечера что-то случится со мной или с кем-то из львовян, которые придут ко мне на вечер, вы проклянете тот день, когда начали заниматься политикой. Я говорю вам это в глаза, чтобы вы знали", – рассказал Гордон в эфире "112 Украина" после того, как Тягнибок отказался участвовать в дебатах с журналистом, – "он же убегает от меня, от "рудої кобили", как он говорит. Я же предлагал пану Тягнибоку, которого я глубоко уважаю как умного, образованного и талантливого человека, прийти со мной на теледебаты, чтобы мы могли с ним сесть рядом с ведущим и задать друг другу вопросы. Пан Тягнибок этого не хочет. Чего-то он боится. Чего – не знаю".

Напомним, 27 февраля представители националистических организаций Львова передали руководству Львовской областной филармонии письменное обращение с требованием отменить творческий вечер Гордона.

"Проведение такого мероприятия откровенно антиукраинского характера может вызвать возмущения активной общественности города и привести к массовым беспорядкам", – заявили авторы обращения.

28 февраля на пресс-конференции президента Петра Порошенко Гордон задал вопрос, способны ли правоохранительные органы защитить граждан от "титушек" и получастных армий.

"Способно ли государство обеспечить безопасность и мою лично, и тех сотен львовян, которые придут 6 марта на мой творческий вечер?" – спросил Гордон.

Президент ответил, что каждый человек в Украине имеет право высказать свой протест, но за использование незарегистрированного оружия должна быть неотвратимая ответственность. Он подчеркнул, что монополия на власть и оружие должна принадлежать государству и правоохранительные органы способны это обеспечить.

Тягнибок утверждал, что таким образом журналист Гордон пропиарил свой творческий вечер.