Очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, вступило в силу в Донбассе. Стороны конфликта обязались полностью прекратить огонь с полуночи понедельника, 5 марта.

Об этом говорится в заявлении ТКГ от 2 марта, которое распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в группе Мартина Сайдика.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей... подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на Востоке Украины", - отмечается в заявлении.

Помимо установления перемирия участники переговоров подчеркнули важность принятия и выполнение приказов о прекращении огня и безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям режима тишины. "Подчеркнуто требование к сторонам конфликта не вести наступательных действий и разведывательных операций, обозначен запрет ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них", - уточнил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

Как сообщалось ранее, Курт Волкер допустил присутствие в миротворческий миссии на Донбассе союзников России.