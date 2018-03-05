Сегодня, 4 марта, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B провел разведывательный полет вдоль линия разграничения на Донбассе, который длился почти 10 часов. Напомним, данный полет был не первым над территорией, неподконтрольной Украине. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным западных авиационных ресурсов, беспилотники американских ВВС также совершили разведывательные полеты вблизи границ российских областей - Ленинградской, Псковской и Калининградской.

Разведчик часами курсировал вдоль линии разграничения между украинскими военными и неподконтролными территориями на высоте 16 тысяч метров. В настоящее время американский беспилотник возвращается на базу в Италии.

В ходе разведывательного полета беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 40 километров к территории России.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также большой частью территории приграничных областей России.

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