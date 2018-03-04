В Киеве 8 марта состоится женский марш #Годітерпіти. Мероприятие стартует на Михайловской площади в 13.00. Об этом сообщается на странице марша в Facebook.

"Голос женщин должен быть услышанным. Мы устали от пренебрежительного и неуважительного отношения. Мы не будем терпеть неуважение на работе, насилие дома и хамство на улицах! Женщины всего мира объединяются, чтобы поддержать друг друга, чтобы напомнить о равенстве и уважении, чтобы мы и наши дочери росли в мире, свободном от насилия", - говорится в анонсе мероприятия.

Фото: facebook.com/Марш жінок

Параллельно с этим маршем в Киеве анонсировано еще одно мероприятие - женский марш Oh My March! (О, мой Март). Правда, локация действа выбрана иная - стартует марш на Майдане Независимости 8 марта в 11:30 и пройдет по Крещатику.

Фото: Oh My March!/Facebook

При этом организаторы уточняют, что это не будет митинг против чего-то, а именно акция за современных женщин, за их возможности и выбор.

Всех участниц марша просят одеться красиво (в своем представлении красоты) и обязательно надеть что-то фиолетовое. Ведь ленточки именно этого цвета столетие назад надевали женщины, которые боролись за свои права. Также можно приносить плакаты с различными женскими лозунгами. Присутствие мужчин на марше тоже приветствуется.

Напомним, на следующей неделе в стране будет четыре выходных дня, в связи с празднованием 8 марта. Также "Страна" писала, что Укрзализныця назначила 9 дополнительных поездов к 8 марта.