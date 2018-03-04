Донецкий "Шахтер" в очередном туре УПЛ разгромил "Карпаты" в Западной столице Украине со счетом 3:0.

Отметим, что две предыдущие игры "горняки" выигрывали со счетом 5:0.

Донецкий клуб приехали во Львов без Ракицкого, Фреда и Тайсона, поэтому игра гостей сперва была не такой уверенной, как обычно, но и без нескольких лидеров "Шахтер" обеспечил себе подавляющее преимущество по ходу матча. Однако распечатать ворота "Карпат" подопечным Фонсеки удалось лишь во второй половине встречи.

Как отметил главный тренер "Шахтера", во Львове всегда нелегко, но помогла ротация состава после еврокубков.

"Безусловно (о ротации в составе - Прим. Ред.), мы должны были это сделать, ведь поединок пропускал Хочолава и Ракицкий, поэтому поставили Матвиенко. Он провел практически идеальную игру. Хорошо, что нет разницы в игре команды даже при ротации состава", - рассказал Фонсека.

"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Бернард (55), Алан Патрик (70), Исмаили (82).

Напомним, ранее сегодня столичные динамовцы уже в добавленное время вырвали победу у луганской "Зари".

Еще мы рассказывали, что "Шахтер" усилился нигерийским нападающим из английского Манчестер Сити.