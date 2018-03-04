Детективы НАБУ получили временный доступ к вещам и документам "Украинской национальной лотереи" относительно выигрышей главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 26 февраля.

Напомним, Олег Ляшко задекларировал выигрыши в лотерее на суммы 283 тысяч гривен и 134 тысячи гривен 24 октября 2017 года.

Однако согласно письму "Украинской национальной лотереи", в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не были зарегистрированы.

В письме также говорится, что информация о выигрышах в лотерею и персональных данных конкретных игроков является конфиденциальной.

НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Соломенский суд дал доступ детективам НАБУ к документам в отношении всех выигрышей Ляшко за период с 1 января 2017 по 24 октября 2017 года включительно. Постановление действует в течение одного месяца.

Как сообщала "Страна", в своей декларации на сайте НАБУ Ляшко сообщил, что выиграл в лотерею 571 тысяч гривен. Позже он рассказал, что выиграл 570 тысяч гривен не в лотерею, а на футбольных ставках.

Напомним также, что НАПК обещал проверить лотерейную удачу Ляшко в этом году.