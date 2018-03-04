Депутат сельского совета Никопольского района Днепропетровской области подозревается в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В отношении депутата начато уголовное производство по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК Украины).

Установлено, что в октябре 2016 года между депутатом сельского совета и работником одного из фермерских хозяйств возник конфликт из-за систематического употребления алкоголя последним.

Их общение переросло в драку: депутат до смерти избил подчиненного.

Сейчас депутату сообщено о подозрении в совершении указанного преступления; решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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