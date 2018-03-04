Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоится 90-я церемония награждения "Оскара". Главная сцена театра Долби, на которую будут подниматься ведущие и номинанты, захватывает своим оформлением. Об этом сообщает Architectural Digest.

Для оформления сцены шестой год подряд приглашают именитого сценического дизайнера Дерека Маклейна, обладателя премий Tony and Emmy.

Если предыдущая сцена была оформлена в стиле ар-деко, то в этот раз дизайнер уделил внимание абстракционизму.

Фото: architecturaldigest.com

Вдохновленный светом и его отражениями, дизайнер решил создать арку с использованием 45 миллионов кристаллов Swarovski перед кулисой, чтобы создать потрясающий фон.

Кроме того, Маклейн добавил зеркала, хрустальные люстры и другие детали.

"Она выглядит как минерал или своеобразная скульптура из измельченного стекла", – говорит он. Большую часть сцены занимает гигантский светодиодный экран, на котором будут представлены цифровые проекции, вдохновленные эскизами Маклейна.

Фото: architecturaldigest.com

Зрители у телеэкранов увидят проекции трехмерного качества и более реалистичного вида.

Напомним, церемонию вручения главной кинопремии года будут транслировать в 225 странах. В Украине трансляция Оскара 2018 состоится в ночь с 4 на 5 марта. Прямая трансляция красной дорожки Оскара 2018 начнется в 01:30, в то время как сама церемония – в 03:00 по киевскому времени.

Фото: architecturaldigest.com

Фото: architecturaldigest.com

Как сообщала "Страна", появилось меню ужина перед "Оскаром" с черной икрой и золотой пылью. 150 кг изысканного сорта говядины, полторы тысячи перепелиных яиц, столько же бутылок шампанского и другие блюда знаменитого шеф-повара Вольфганга Пака будут ожидать звезд перед вручением наград.

Также стало известно, почему на Оскаре-2018 знаменитости нацепят оранжевые значки.