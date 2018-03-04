Украинская певица Светлана Лобода ждет второго ребенка от Тилля Линдеманна, фронтмена культовой немецкой группы Rammstein, с которым звезда мило проводила время на фестивале "Жара" в Баку. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Telegram-канал SUPER.

Портал сообщает, что Лобода находится на седьмом месяце беременности. Об этом сообщают анонимные источники информиздания.

Отметим, что о второй беременности певицы СМИ писали еще летом после публикации фотографии в Instagram с едва округлившимся животом.

Фото: Іnstagram.com/lobodaofficial

О близких отношениях Лободы и Линдеманна СМИ сообщили после их встречи в Баку. Немецкий музыкант активно ухаживал за украинской певицей. На вечеринках они сидели вместе и Тилль, не стесняясь камер, целовал и обнимал украинскую звезду.

Лобода выложила фотографию с Линдеманном, подписав "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь" Фото: Іnstagram.com/lobodaofficial

Фото: Іnstagram.com/lobodaofficial

Портал утверждает, что Тилль и Светлана продолжили встречаться в тайне от всех и после афтерпати. Источники SUPER говорят, что ребенок должен появиться на свет в конце мая этого года, а рожать Лобода решила в Лос-Анджелесе, куда вскоре планирует отправиться.

На видео можно заметить округлившиеся формы Лободы.

Фото: Іnstagram.com/lobodaofficial

Как сообщала "Страна", ранее Rammstein опровергла слухи о своем распаде.

Также "Страна" писала, что Светлана Лобода показала дочь на День Святого Валентина. Евангелина заканчивает первый класс и уже интересуется музыкой.