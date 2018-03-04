Вандалы украли бюст поэтессы Леси Украинки c фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Музея выдающихся деятелей украинской культуры на странице в Facebook.

Отмечается, что бюст поэтессы, который находился в Киеве по улице Сакаганского, 97, исчез ночью 3 марта.

"3 марта, ночью, было цинично украдено бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.

Отмечается, что украденный бюст писательницы и памятная доска уникальны в своем роде, составляют единую композицию и выполнены из бронзы.

Напомним, что в последний день прошлого года в Чернигове украли бюст Пушкина, который простоял более 100 лет.

Уже через три дня правоохранители нашли похищенные памятники Пушкину и Коцюбинскому.