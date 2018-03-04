Аргентинское издание Pagina 12 стало первым, которое обвинили в нарушении скандального польского закона об Институте нацпамяти.

Об этом сообщает AFP.

Так, в пятницу, 2 марта, общественная организация "Польская лига против клеветы" (RDI), близкая к консервативному правительству Польши, подала жалобу на аргентинское издание за нарушение закона об Институте нацпамяти, который вступил в силу 1 марта.

Общественная организация заявила, что издание Pagina 12 в своей статье использовало фотографии антикоммунистических польских бойцов сопротивления после Второй Мировой войны в статье о погроме в Едвабне - речь идет о массовом убийстве евреев поляками во время нацистской оккупации в 1941 году.

RDI обвинила газету и журналиста Федерико Павловского в "действиях, направленных во вред польскому народу и хорошей репутации польских солдат".

Как известно, Польша во время нацистской оккупации во времена Второй мировой войны, потеряла шесть миллионов своих граждан, в том числе три миллиона евреев.

Напомним, польский закон об Иституте национальной памяти, предусматривающий наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту, вступил в силу 1 марта.