В воскресенье, 4 марта, во Львове прошел марш "Помни Героев", посвященный 68-летию со дня гибели командира УПА Романа Шухевича. Об этом сообщалось на странице Нацкорпуса Львовщины в Facebook.

В марше приняли участие "Нацкропус", "Свобода" и "Правый сектор".

В соцсети появились снимки, на которых запечатлены колонны участников марша с факелами, флагами Украины, символикой националистических организаций.

"Львов сегодня. Ответ польским радикалам", - написал журналист Юрий Трачук, приложив к своем посту несколько фото марша.

Фото: Юрий Трачук/Facebook

Фото: Юрий Трачук/Facebook

"Город Львов не для польских панов", - указали активисты на одном из масштабных баннеров своей колонны.

Фото: Юрий Трачук/Facebook

Как заявил один из участников марша "свободовец" Юрий Михальчишин, "Львов – город, который был символом оккупации украинской земли. В межвоенный период украинцы ощущали себя во Львове людьми второго сорта. Студентов-украинцев выбрасывали из университетов, украинских патриотов выгоняли с госслужбы, закрывались украинские школы, издевались над нашим национальным духом и традициями. Польские шовинисты применяли массовый террор против украинцев. И этот террор остановил Роман Шухевич, который первый во Львове дал отпор польскому шовинизму и показал, что украинцы никогда не становятся на колени. Нас снова пытаются ставить на колена. В свое время Спасителя продали за 40 сребреников. А нас с вами кое-кто во Львове хочет продать за 30 злотых! Мы будем сопротивляться".

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу так называемый "антибандеровский" скандальный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и обвинения поляков в причастности к преступлениям Третьего рейха и Холокосту.

В свою очередь, в украинском МИД отметили, что своим законом о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии Польша пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха".