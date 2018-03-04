Стало известно о новых долгах экс-футболиста "Динамо" Владислава Ващука
Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук задолжал не только Олегу Гусеву. Об этом написал председатель правления профсоюза "Футболисты Украины" Олег Печерный на своей странице в Facebook.
По его словам, Ващук должен деньги не только Олегу Гусеву.
Экс-защитника "Динамо" Ващука подозревают в мошенничестве, он задолжал Гусеву 50 тысяч долларов.
"Вчера полиция приезжала по месту прописки Влада Ващука, его там не оказалось.
Оказывается, Ващук должен многим футболистам деньги и не хочет отдавать. Это, наверное, такое воспитание у новых рулевых футбола – брать и не отдавать", – написал Печерный.
Напомним, против бывшего защитника "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука возбуждено уголовное дело.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!