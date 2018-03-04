В сирийской Восточной Гуте в результате авиаударов и атак на земле за две недели погибли около 600 человек. Об этом пишет CBC.

По словам координатора гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Паноса Моумциса, резолюция по сирийскому конфликту не привела к прекращению огня.

Мало того, в некоторых ситуациях она спровоцировала обострение обстановки.

"Я все еще очень обеспокоен вопросами безопасности и защиты миллионов мирных жителей в Сирии через неделю после принятия Советом безопасности ООН резолюции 2401, которая призывает к прекращению огня на месяц", - сказал Моумцис.

Также Моумцис отметил, что с декабря прошлого года из региона уехали около 385 тысяч человек. А с 18 февраля в Восточной Гуте были ранены более двух тысяч человек.

2 марта сообщалось, что сирийские войска начали масштабную наземную операцию в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Сирийские власти говорят, что зачищают район от террористов.

Как сообщала "Страна", Совет Безопасности ООН принял резолюцию о 30 - дневном перемирии в Сирии.

Также "Страна" писала, что пригород Дамаска атаковали зарином, 6 человек обратились за помощью.