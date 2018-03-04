Столичный клуб "Динамо" в 22-м туре Украинской премьер-лиги не без труда справился с луганской "Зарей", передает Футбол 24.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, но сразу после перерыва команды начали забивать,

Счет открыла "Заря" на 50-й минуте матча, но сохранить даже ничью за оставшиеся 40 минут ей не удалось.

"Динамо" ответило двойной заменой, что принесло пользу. Вербич через несколько минут после появления на поле головой результативно замкнул подачу Цыганкова. Ничейный счет продержался недолго - "Заря" снова вышла вперед благодаря настойчивости Фаупалы, который накрутил Хачериди и прострелил на Громова. Удар Артема подкорректировал Юри - 1: 2.

На 77-й минуте хозяева снова сравняли счет, когда Гармаш нашел Мораес в штрафной "Зари", а бразилец удачно отверг под удар Цыганков. А в компенсированное время "Динамо" вырвало победу - Кендзера откликнулся на подачу с углового от Цыганкова.

После этого матча команды остались в турнирной таблице на своих местах. "Динамо" с 45 очками - второе, а "Заря" с 33 баллами - четвертое. Весной во втором этапе УПЛ "Динамо" и "Заря" проведут еще два матча в рамках борьбы в топ-6.

"Динамо" - "Заря" - 3:2

Голы: Вербич, 58, Цыганков, 77, Кендзера, 90 + 2 - Харатин, 50, Юри, 61.

Как сообщалось, защитник "Динамо" Евгений Хачериди подыскивает клуб в России.

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