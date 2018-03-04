Ежегодная церемония награждения премии "Оскар", которая состоится в ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе, пройдет с символической акцией. Знаменитости прицепят на праздничные наряды оранжевые значки. Об этом сообщает журнал People.

Причиной флешмоба станет намерение привлечь внимание общества к свободной продаже оружия в США.

Голливудские актеры оденут значки оранжевого цвета, на которых будет изображен американский флаг.

Инициатором акции стала организация Everytown Gun for Safety ("каждому городу оружие для защиты", - перевод с англ), которая пропагандирует правильное обращение с оружием. Значки могут приобрести все желающие за 15 долларов.

Решение о символическом флешмобе появилось после стрельбы 14 февраля в одной из школ Флориды, в результате которой погибли 17 человек. Пока неизвестно, придут ли знаменитости в черной одежде с такими знаками отличия.

Как сообщала "Страна", Трамп поддержал идею вооружения учителей после стрельбы во Флориде.