Вечером в субботу, 3 марта, в селе Баловное возле Николаева местный житель получил 5 ножевых ранений из-за жарившего капусту соседа. Об этом сообщают "Новости-N".

По словам местных жителей, двое друзей проживали вместе. Вечером один из мужчин спал, второй начал готовить себе ужи - жарить квашеную капусту. Спавший проснулся и потребовал от друга прекратить жарку, потому что ему не понравился запах.

Между друзьями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина, жаривший капусту, нанес своему визави 5 ножевых ранений.

Два из них пришлись в область сердца.

Пострадавшего доставили в больницу, где он был экстренно прооперирован. Состояние его расценивается как крайне тяжелое. Виновник поножовщины задержан сотрудниками Новоодесского райотдела полиции в порядке ст. 208 УПК Украины.

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