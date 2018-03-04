Под Николаевом мужчина изрезал соседа, который жарил квашеную капусту
Вечером в субботу, 3 марта, в селе Баловное возле Николаева местный житель получил 5 ножевых ранений из-за жарившего капусту соседа. Об этом сообщают "Новости-N".
По словам местных жителей, двое друзей проживали вместе. Вечером один из мужчин спал, второй начал готовить себе ужи - жарить квашеную капусту. Спавший проснулся и потребовал от друга прекратить жарку, потому что ему не понравился запах.
Между друзьями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина, жаривший капусту, нанес своему визави 5 ножевых ранений.
Два из них пришлись в область сердца.
Пострадавшего доставили в больницу, где он был экстренно прооперирован. Состояние его расценивается как крайне тяжелое. Виновник поножовщины задержан сотрудниками Новоодесского райотдела полиции в порядке ст. 208 УПК Украины.
Напомним, под Киевом сожитель перерезал девушке горло и повесился в сарае.
Как сообщала "Страна", в Харькове вынесли приговор парню, который жестоко зарезал собственную мать.