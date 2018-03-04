Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал цену, по которой Украина купила газ в странах Европы, чтобы компенсировать недостаток поставок от "Газпрома".

По его словам, в эти дни на европейском рынке газ торговался по цене от тысячи долларов за кубометр. "Даже в 1325 долларов поднимались (цены - ред.)".

Отметим, что по по словам Витренко, газ напрямую из России обошелся бы нам в четыре раза дешевле. Однако, как известно, "Газпром" не стал поставлять Украине газ с 1 марта. Как заявляют в Москве - из-за отсутствия согласованного протокола о поставках.

Витренко рассказал, что "нам нужно было продержаться одни сутки".

"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы", - написал Витренко в Facebook.

Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

В соцсетях уже начали комментировать заявление Витренко.

Отметим, что в последние несколько лет Украина отказывалась покупать газ напрямую у "Газпрома". А покупала его у европейских компаний-посредников по краткосрочным контрактам. Их особенностью является отсутствие стабильной цены и гарантий наличия газа. Именно поэтому в зимний период, на пике потребления газа в Европе, по таким контрактам газ стоит очень дорого и он не всегда вообще есть в наличие на свободном рынке.

Поэтому НАК и хотел купить газ у "Газпрома", но, как писалось выше, так и не смог этого сделать.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев показал, сколько за сутки "прикрутили" по всей Украине.

Напомним, 1 марта между Киевом и Москвой разгорелась новая газовая война. Ссылаясь на отсутствие договора, "Газпром" остановил поставки для Украины. Позже Россия решила разорвать все газовые контракты с Украиной - РФ не устроили предвзятые, по ее мнению, решения Стокгольмского арбитража.

"Страна" подробно разбирала этот конфликт в материале "Что нужно знать о третьей газовой войне между Украиной и Россией".