Сегодня, 4 марта, в итальянской Удине в возрасте 31 года скончался итальянский футболист "Фиорентины" Давиде Астори. Футболист был найден мертвым в гостиничном номере.

Как сообщает Football Italia, прокурор Удине Антонио Де Николо отметил, что игрок умер из-за остановки сердца во сне.

"Странно, что подобное произошло с профессионалом, которого ранее внимательно обследовали и не обнаруживали никаких тревожных знаков", – отметили в прокуратуре.

У Давиде Астори осталась дочь по имени Николь, которой два года.

Астори отличался редким здоровьем, в 2017 году футболист пропускал матчи только из-за удаления и перебора желтых карточек. Среди серьезных травм – надрыв мышцы бедра в 2014 году и перелом ноги в 2011 году.

Как сообщала "Страна", из-за смерти Астори были отменены все воскресные матчи 27-го тура чемпионата Италии.