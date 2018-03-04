В понедельник, 5 марта, в Киеве прогнозируют солнечную, но морозную погоду. Ночью в столице ожидается -12...13, а днем -4...6, без осадков.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"И далее. Днем - только днем 6 марта - начнет робко теплеть, 7-го марта выберемся из морозов уже увереннее, хотя и с осадками, а дальше - уже по-человечески будет тепло", - обещает синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что киевлян предупредили о падении сосулек и снега с крыш.

Напомним, что в Киеве падающие сосульки повредили 18 припаркованных машин.

Также мы писали, что с 5 марта небольшой снег может наблюдаться на севере и западе Украины.