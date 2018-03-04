В воскресенье, 4 марта, главу МВД Арсена Авакова заметили на самолете авиакомпании "Люфтганза" рейса LH1491 по маршруту Киев-Франкфурт.

Об этом "Стране" сообщили очевидцы, летевшие тем же рейсом.

Судя по данным электронного табло, рейс LH1491 Киев-Франкфурт вылетел из аэропорта "Борисполь" с задержкой в 43 минуты, в 14:49.

Фото: kbp.aero

По прилету наши читатели засняли как Арсен Аваков делает первые шаги по немецкой земле.

Напомним, что ранее "Страна" писала о том, что известно о новой вилле Авакова в Италии.

Как сообщала "Страна", глава МВД Украины Арсен Аваков, вероятно, сравнил следственные действия в палаточном городке возле Верховной Рады с инициативой НАК "Нафтогаз Украины" по временному снижению населением температурного режима в зданиях на один градус. Такую запись он сделал на своей странице в Twitter.