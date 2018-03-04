После вчерашнего разгона МихоМайдана перед Верховной Радой лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили записал из Амстердама видеообращение, в котором заявил, что долго думал, что этим хотела показать "барыжная власть".

Он отметил, что ему горько осознавать, что пострадало много хороших людей, среди которых герои войны, бойцы, девушки.

По его словам, Петр Порошенко и Арсен Аваков хотели показать, как они сильны и что с 2014 года власть не поменялась и что полиция - это тот же "Беркут".

При этом Саакашвили отметил, что у власти нет поддержки народа и сейчас уникальный шанс, чтобы "добить эту барыжную власть", которая, по его мнению, сейчас слаба.

Он отметил, что сейчас будет готовиться марш за отставку президента, который пройдет 18 марта. После чего из регионов его сторонники отправятся на Киев, чтобы "добить эту клику".

"Путинизм в Украине не пройдет", - сказал Саакашвили и добавил, что в ближайшее время ситуация в Украине полностью поменяется.

Напомним, что Михаил Саакашвили после сегодняшнего разгона палаточного городка под Радой предлагает провести 18 марта всеукраинский мирный марш с требованием отставки президента.