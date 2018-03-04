В Киеве прошли два концерта Лары Фабиан
2 и 3 марта в Киеве состоялись два концерта знаменитой бельгийской певицы Лары Фабиан. При этом, запланированный на 4 марта концерт, был отменен.
Киевские концерты Лары Фабиан прошли в рамках ее мирового тура Camouflage. Ее выступление было дополнено инновационными визуальными эффектами.
Свое выступление исполнительница начала с англоязычной композиции под названием Chameleon, в конце которой зрители подняли листовки со словами из песни, заранее разложенные на сидения фан-клубом певицы.
Завершила свое выступление Фабиан лирической композицией Adagio.
Фото: nv.ua
Пользователи соцсетей делятся впечатлениями после концертов в Киеве.
Фото: facebook.com
При этом фронтмен группы NRavitsa Иван Марунич пошутил, что Лара Фабиан так и не спела свой главный хит - "Титаник".
Фото: facebook.com
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