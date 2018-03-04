2 и 3 марта в Киеве состоялись два концерта знаменитой бельгийской певицы Лары Фабиан. При этом, запланированный на 4 марта концерт, был отменен.

Киевские концерты Лары Фабиан прошли в рамках ее мирового тура Camouflage. Ее выступление было дополнено инновационными визуальными эффектами.

Свое выступление исполнительница начала с англоязычной композиции под названием Chameleon, в конце которой зрители подняли листовки со словами из песни, заранее разложенные на сидения фан-клубом певицы.

Завершила свое выступление Фабиан лирической композицией Adagio.

Фото: nv.ua

Пользователи соцсетей делятся впечатлениями после концертов в Киеве.

Фото: facebook.com

При этом фронтмен группы NRavitsa Иван Марунич пошутил, что Лара Фабиан так и не спела свой главный хит - "Титаник".

Фото: facebook.com

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