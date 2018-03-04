В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе состоится 90-я церемония награждения "Оскара".

Трансляция с красной дорожки начнется на телеканале "Украина" в 01:30 5 марта. Награды в главных категориях начнут вручать примерно в 06:00 по киевскому времени.

Ведущим церемонии будет американский комик Джимми Киммел, который вел "Оскар" и в прошлом году.

Для оформления сцены юбилейного Оскара шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн, сообщают "Подробности".

Дизайнер решил создать арку с использованием 45 миллионов кристаллов Swarovski перед кулисой, чтобы создать потрясающий фон. Кроме того, Маклейн добавил зеркала, хрустальные люстры и другие детали.

Фото: podrobnosti.ua

Напомним, что влиятельное издание Vanity Fair опубликовало возможного победителя в номинации "Оскар" этого года.

По мнению экспертов журнала, лучшей актрисой прошлого года назовут Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", лучшим актером – Гэри Олдмена ("Темные времена"). Лучшим режиссером, по мнению журнала, назовут Гильермо дель Торо с его фильмом "Форма воды".

Киноэксперты также уверены, что мультик "Коко" завоюет статуэтку в своей номинации, а лучшим фильмом, довольно неожиданно, назвали триллер "Прочь", пишет.

Как сообщала "Страна", перед церемонией вручения "Оскара" в Голливуде появилась золотая статуя продюсера Харви Вайнштейна, который сидит на "диване для кастинга".