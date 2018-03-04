В Черкасской области произошел пожар в Чигиринском Свято-Троицком монастыре, во время которого погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.



"4 марта в 06:21 на пульт связи в Чигиринской пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в Чигиринском Свято-Троицком монастыре. Уже через 3 минуты на месте пожара работал дежурный караул подразделения", - говорится в сообщении.



В задымленном помещении спасатели нашли и вынесли в безопасное место женщину без признаков жизни. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть женщину к жизни оказались безуспешными. Погибшей оказалась 53-летняя служительница.



"В 06:30 пожар был локализован, а в 06:50 полностью ликвидирован. Для тушения пожара привлекались 1 пожарный автомобиль и 5 спасателей", - отметили в ГосЧС.

Как сообщала "Страна", в одной из знаменитых святынь Тибета вспыхнул пожар.

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