В день празднования 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан договора о запрете ядерного оружия (ДЗЯО).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"Положения договора отвечают принципиальной позиции Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения", - говорится в сообщении.

Также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех к построению мира без ядерного оружия к 2045 году - 100-летнему юбилею ООН и подчеркнул, что ядерные державы несут высочайшую ответственность перед человечеством по предотвращению ядерной катастрофы.

Именно крупнейшие ядерные державы должны быть во главе борьбы за безъядерный мир, показать пример сокращения оружия массового поражения… если великие ядерные державы будут настаивать на сохранении своего ядерного статуса и совершенствовать свои вооружения, при этом запрещая приобретать ядерное оружие другим странам, это не приведет к положительным результатам. Поэтому я призываю прилагать совместные усилия в этом направлении", - заявил Назарбаев.

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН.

До сегодняшнего дня договор подписали 56 государств, 5 из которых - ратифицировали. Казахстан стал 57 государством-подписантом. Документ вступит в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.

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