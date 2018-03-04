По данным российских СМИ лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков был срочно госпитализирован 3 марта.

Об этом сообщает "Дождь".

По данным источников, Гребенщиков госпитализирован из-за осложнения после операции с шунтированием. Его госпитализировали из-за проблем с сердцем. Гребенщикову делали шунтирование в 2009 году. Операция прошла в клинике в Берлине.

По информации "Комсомольской правды", Гребенщиков попал в реанимацию утром 3 марта.

По словам режиссера и друга музыканта Владимира Тихомирова, причиной госпитализации стали не проблемы с сердцем, а воспаление легких.

Он добавил, что смотрел запись с концерта Гребенщикова, который тот давал в Челябинске 1 марта и было заметно, что музыкант уже чувствует себя неважно.

Тем временем на официальной странице музыканта появилось сообщение о том, что у музыканта нет проблем с сердцем.

"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это - ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/grebenshikov

Напомним, что ранее в России переносили концерты Гребенщикова из-за непатриотичности.

Как сообщала "Страна", Борис Гребенщиков не смог правильно ответить на тест о своих песнях.