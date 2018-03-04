В 2017 году в Украине было начато 468 уголовных производств по фактам дезертирства украинских военных. Это почти на 9% больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Генпрокуратуры.

В целом из 468 зарегистрированных уголовных производств по статье 408 (дезертирство) УК Украины было закрыто 19.

При этом на территории Донецкой области было начато 49 производств по фактам дезертирства, а закрыто 6. В Луганской области возбуждено 9 уголовных производств и ни одного в прошлом году не было закрыто.

В ГПУ напомнили, что в течение 2016 года в целом по Украине было начато 430 уголовных производств по фактам дезертирства, из которых было закрыто 47.

Напомним, что украинскому прапорщику, который пошел служить в армию России в Крыму, дали 13 лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", в Запорожье задержали дезертира, еще в апреле сбежавшего из ВСУ.